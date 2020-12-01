Южно-Сахалинск, , 03:45 — REGNUM На Курилах гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении трёх военнослужащих по контракту. Они признаны виновными в грабеже, вымогательстве под угрозой применения насилия и подстрекательстве к вымогательству с применением насилия.

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Контрактники вымогали имущество и деньги у своих сослуживцев. Как сообщает АСТВ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Восточному военному округу, один из признанных виновным в совершении преступлений военнослужащий приговорен к 3,5 года колонии общего режима, второй получили условный срок — 4 года и штраф в сумме 40 тыс. рублей, третий из контрактников отделался только штрафом в сумме 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградской области приговорил к тюремному заключению Волгоградский гарнизонный военный суд. Мужчина понесёт наказание за ножевое ранение сослуживцу.