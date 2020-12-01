Джакарта, , 00:33 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы на территории Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 64 километрах к северо-западу от города Синабанг. Глубина залегания очага сейсмособытия составляла 35 километров. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тонга. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

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