Архангельск, , 22:41 — REGNUM Правоохранители завершили поиски взрывных устройств в школах Архангельска. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в УМВД.

Анонимное сообщения о заложенных бомбах в пяти школах поступило сегодня днем. Речь шла о школах № 45, № 4, № 93, № 95 и № 10.

К учреждениям выехали сотрудники спецслужб и полиции, все здания были эвакуированы.

В результате поисков ни в оной школе взрывных устройств не обнаружено. Все ученики завтра продолжат обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске на карантин пока не закрыли ни одну школу.