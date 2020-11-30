Москва, , 22:18 — REGNUM Посольство России в Республике Бенин и Тоголезской Республике подтверждает факт похищения российского моряка с танкера Agisilaos.

Об этом посольство сообщило 30 ноября.

Гражданин России является одним из четырёх членов экипажа танкера Agisilaos, похищенных пиратами.

«В ночь с 29 на 30 ноября в 75 морских милях от порта города Ломе на танкер Agisilaos было совершено пиратское нападение. Злоумышленники похитили четырёх членов экипажа, включая гражданина России», — указано в сообщении посольства.

Отмечается, что посольство РФ отслеживает развитие ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, пираты в Гвинейском заливе взяли танкер на абордаж и похитили четырёх членов экипажа, среди которых граждане Филиппин, Румынии и России.

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