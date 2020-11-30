Викуловский район, , 21:54 — REGNUM В Викуловском районе Тюменской области бывшую главу одного из сельских поселений обвиняют в халатности, которая привела к травме 13-летнего подростка при падении с с детских качелей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Происшествие случилось утром 4 июля 2020 года. Экс-чиновницу обвиняют в том, что будучи главой сельского поселения она не организовала надлежащий осмотр и испытание детской игровой площадки.

Следователи провели осмотр места происшествия и судебно-медицинскую экспертизу. Выяснилось, что с нарушениями были установлены жёсткие элементы подвеса качелей, а детская площадка не была оборудована ударопоглощающим покрытием. В результате чего, подросток при падении получил закрытый перелом шейки бедренной кости.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.