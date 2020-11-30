Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону пенсионер стал фигурантом уголовного дела об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Предположительно, 64-летний мужчина в ходе конфликта расстрелял своих родных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 30 ноября.

Трагедия произошла 29 ноября в одном из домов на улице Рябышева. Следователи считают, что в ходе ссоры пенсионер «дважды выстрелил из охотничьего ружья в супружескую пару, которые являлись его родственниками». Мужчина и женщина скончались на месте происшествия. Предполагаемый убийца предпринял попытку свести счёты с жизнью. В настоящее время он госпитализирован.

С места изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз, которые помогут восстановить картину произошедшего.