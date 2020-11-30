Кабул, 30 ноября 2020, 18:47 — REGNUM Взрыв прогремел в Кабуле 30 ноября, передаёт TOLOnews.
По данным полиции, взрывное устройство сработало на одной из улиц: целью, предположительно, был полицейский автомобиль.
Ранения получили два человека — гражданские лица.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 ноября, в результате теракта в административном центре афганской провинции Газни погиб 31 и получили ранения 24 человека.
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