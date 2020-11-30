Кабул, 30 ноября 2020, 18:47 — REGNUM Взрыв прогремел в Кабуле 30 ноября, передаёт TOLOnews.

Взрыв
Взрыв
@Peta_de_Aztlan

По данным полиции, взрывное устройство сработало на одной из улиц: целью, предположительно, был полицейский автомобиль.

Ранения получили два человека — гражданские лица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 29 ноября, в результате теракта в административном центре афганской провинции Газни погиб 31 и получили ранения 24 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Афганистане в результате теракта погибли более 30 человек