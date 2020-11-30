Москва, , 18:25 — REGNUM В Гвинейском заливе похищены пиратами четверо моряков, в числе которых есть российские граждане, сообщает 30 ноября интернет-портал Maritime Bulletin.

Африканские пираты U.S. Navy

Речь идет о членах экипажа судна для перевозки нефтепродуктов и химикатов MV AGISILAOS.

По утверждению портала, похищены граждане России, Румынии и Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, MV AGISILAOS под флагом Маршалловых островов был взят на абордаж вечером 29 ноября в Гвинейском заливе в территориальных водах Ганы.

Пираты скрылись с похищенными моряками. Судно дошло до Ломе (столица Того). О судьбе похищенных пока ничего неизвестно.

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