Москва, , 17:58 — REGNUM Электропоезд насмерть сбил мужчину в понедельник, 30 ноября, на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному ФО.

По информации ведомства, инцидент произошёл в районе платформы «Петровско-Разумовская» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

«Электропоездом сообщением Москва — Крюково смертельно травмирован мужчина 1982 года рождения», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Сотрудники транспортной полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.