Тайбэй, , 17:42 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожной аварии с участием туристического автобуса в уезде Наньтоу на Тайване, сообщает 30 ноября Синьхуа.

Кроме того, как минимум два десятка человек пострадали, причём пять из них — в критическом состоянии. Люди ехали из города Гаосюн.

По словам водителя транспортного средства, автобус во время движения перевернулся, виной тому оказалась неисправность в моторе.

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