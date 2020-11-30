Чебоксары, , 17:36 — REGNUM В Шемуршинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, которую обвинили в нападении с ножом на участкового. Расследование завершено и передано в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Инцидент произошёл 15 сентября 2020 года в одной из деревень Шемуршинского района. Правоохранители установили, что обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал с матерью и тётей, побив их руками.

На сообщение о происшествии прибыл участковый уполномоченный полиции. По данным ведомства, злоумышленница, недовольная действиями стража порядка, набросилась на него с ножом и попыталась ударить его в грудь. Её действия были пресечены.

В следственном управлении отмечают, что фигурантка уголовного дела ранее была подвергнута административному наказанию за нанесение побоев своей малолетней дочери.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» — два эпизода). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Чебоксарах напавшая с ножом на полицейского женщина признана невменяемой. ЧП произошло утром 4 августа возле здания отдела полиции: следствием установлено, что чебоксарка, увидев выходящего из здания сотрудника полиции, ударила его ножом в спину. Экспертиза показала, что женщина страдает острым психическим расстройством, её направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.