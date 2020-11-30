Фатеж, Курская область, , 17:01 — REGNUM В Курской области очаг возникновения африканской чумы свиней был зафиксирован на предприятии ООО «Реут» в Фатежском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вирус обнаружен у животных на двух производственных площадках — на площадке откорма и на площадке репродуктора и доращивания. Чтобы не допустить распространения заболевания, с 30 ноября на предприятии уничтожат 14,5 тысячи свиней.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС разработал план действий. Помещения свинокомплекса дезинфицируют и обрабатывают, территория предприятия закрыта.