Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Не менее 11 раненых обнаружили полицейские на месте перестрелки пострадали в клубе байкеров в американском штате Миссисипи, сообщает 30 ноября телеканал NBC News.

Перестрелка Цитата из к/ф «Джон Уик». Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США

Перестрелка произошла ночью в городе Гренада. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте стрельбы 11 человек с различными травмами и огнестрельными ранениями.

Кроме того, на месте стрельбы было найдено оружие и брошенные вещи.

Сколько всего пострадало людей в ходе этого инцидента, до сих пор неизвестно.

Никто из подозреваемых пока не задержан.

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