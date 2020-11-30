Вашингтон, 30 ноября 2020, 16:39 — REGNUM Не менее 11 раненых обнаружили полицейские на месте перестрелки пострадали в клубе байкеров в американском штате Миссисипи, сообщает 30 ноября телеканал NBC News.
Перестрелка произошла ночью в городе Гренада. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте стрельбы 11 человек с различными травмами и огнестрельными ранениями.
Кроме того, на месте стрельбы было найдено оружие и брошенные вещи.
Сколько всего пострадало людей в ходе этого инцидента, до сих пор неизвестно.
Никто из подозреваемых пока не задержан.
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