Москва, , 15:57 — REGNUM Условия службы сотрудника ФСО, покончившего с собой в Кремле, не были причиной трагедии. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах 30 ноября ТАСС.

Московский Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не связано с условиями службы», — опроверг собеседник агентства версию о том, что мужчину довело начальство.

Вероятно, военнослужащий свёл счёты с жизнью из-за личных проблем, сказал источник. Он не стал раскрывать подробности, пояснив, что правоохранители расследуют это происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о самоубийстве сотрудника ФСО на территории московского Кремля. Сообщалось, что мужчина разводился с женой.

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