Москва, , 15:50 — REGNUM Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) России погиб на территории Кремля. Об этом 30 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, смерть наступила во время несения службы. Проводится проверка, изучается версия самоубийства.

Уточняется, что погибший не служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента России.

Газета «Известия» уточняет, что сотрудника службы нашли без сознания на территории Соборной площади Кремля 29 ноября после 23:00. Причины случившегося пока не известны.