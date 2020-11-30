Москва, , 15:36 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика на одной из детских площадок в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, мальчик с младшим братом гуляли на детской площадке. Внезапно десятилетний мальчик упал на землю. Ребенок скончался в больнице», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве от удара палкой по голове погиб мальчик. СМИ сообщили о том, что удар нанёс его младший брат во время игры на детской площадке.