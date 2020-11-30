Уфа, , 15:23 — REGNUM Еще одна сотрудница, пострадавшая во время взрыва на заводе «Авангард», скончалась в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, на заводе воспламенился порох. Вследствие этого, пострадали три сотрудницы предприятия: две женщины позже скончались в медучреждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 23 ноября на заводе ФКП «Авангард» произошла вспышка спецпродукции, во время которой образовались большое количество газов и высокая температура. 45-летняя ученица дробильщика скончалась, а 37-летняя и 51-летняя женщины-дробильщицы получили ожоги различной степени тяжести.

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