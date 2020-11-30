Мокшанский район, , 15:21 — REGNUM Следственные органы Пензенской области после появившихся сообщений в средствах массовой информации об унижениях воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей директором учреждения проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку проводят по признакам состава преступлений, предусмотренных п. п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 УК РФ, в отношении двух или более лиц, а также в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником организации, оказывающей социальные услуги, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

На месте работает оперативно-следственная группа, которая проверяет и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 ноября озвучил решение об увольнении директора Мокшанского детского дома-интерната.

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