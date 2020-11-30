Хараре, , 14:54 — REGNUM Волонтер погиб при попытке спасти нелегальных шахтеров, попавших в ловушку под землей в Биндуре, на севере Зимбабве. Об этом сообщает государственная газета The Herald.

По информации журналистов издания, на мужчину скатился валун, столкнув его в воду рядом с шахтой, которую спасатели безуспешно пытались осушить в течение нескольких дней. Его тело было найдено в воскресенье, 29 ноября.

Министерство шахт Зимбабве, местные горнодобывающие компании и нелегальные шахтеры прилагают все усилия, что бы предотвратить последствия аварии и спасти горняков. Члены семей пострадавших разбили лагерь на месте трагедии, но надежд на спасение с каждым днем остается все меньше.

Пока не ясно, сколько именно шахтеров попало в ловушку, но по официальной версии, их может быть больше дюжины.

Напомним, что в среду, 25 ноября, после камнепада обрушился шахтный столб, который, как полагают, был вызван взрывом, совершенными нелегальными шахтерами внутри заброшенной шахты.

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