Лунинский район, Пензенская область, , 15:14 — REGNUM В Лунинском районе Пензенской области в селе Сытинка произошел пожар, после ликвидации которого спасатели обнаружили тела двоих погибших. По факту гибели 72-летней женщины и 63-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

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Пожар произошел около 23 часов 28 ноября в частном доме, в котором проживали погибшие. При осмотре их тел каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки выяснят причины пожара, обстоятельства случившегося и примут соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе 6 октября около 23:00 в квартире по улице Казанской произошел пожар. После ликвидации возгорания в коридоре дома и в дверном проеме между жилыми комнатами обнаружили тела пострадавших. Один из погибших — 63-летний хозяин квартиры, личность второго устанавливается. На телах мужчин при осмотре, кроме следов термического воздействия, каких-либо повреждений не обнаружено.

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