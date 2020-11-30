Иваново, , 14:45 — REGNUM Девятилетний мальчик пропал в Иваново, к поискам ребенка подключена полиция, МЧС и волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Мальчик 2011 года рождения пропал утром 30 ноября. Ребёнок гулял с бабушкой, он катался с горки. Женщина потеряла ребенка из виду, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В поисках мальчика задействованы пешие наряды патрульно-постовой службы — они обходят район исчезновения ребенка, опрашиваются граждане. К поискам подключились сотрудники МЧС и волонтеры.