Варшава, , 14:44 — REGNUM В Центральном бюро расследований польской полиции сообщили о задержании девяти человек — граждан Польши и Египта, которые, по версии следствия, состояли в преступной группе и торговали наркотиками на территории Малопольского воеводства Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

По сообщениям пресс-секретаря Центрального бюро расследований польской полиции Ивоны Юркевич, в ходе задержания на месте временного проживания подозреваемых изъято значительное количество синтетических наркотиков, а также марихуаны и гашиша на общую сумму около 400 тысяч злотых (106 тысяч долларов США).

Ареалом деятельности подозреваемых могло быть Малопольское воеводство, поэтому расследование по этому делу будет вестись Малопольским отделением Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры в Кракове.

По версии прокурора, задержанные лица принимали участие в организованной преступной группе и совершили преступления, связанные с хранением и сбытом наркотиков.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.