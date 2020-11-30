Цимлянский район, Ростовская область, , 14:21 — REGNUM В Ростовской области нашли предполагаемого виновника крупного лесного пожара, полыхавшего трое суток в Цимлянском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 30 ноября.

Причиной возгорания, как установили специалисты, стал поджог. Полицейские задержали ранее судимого местного жителя, спровоцировавшего возникновение огня. Так, подозреваемый угнал автомобиль ВАЗ-21 140, на котором наехал на брёвна. При попытке преодолеть препятствие в машине произошло короткое замыкание, и она загорелась. Пламя перекинулось на сухую траву. Причиненный лесному фонду ущерб превысил 3 млн рублей.

Подозреваемый стал фигурантом трёх уголовных дел. В настоящее время он арестован.

ИА REGNUM сообщало, что пожар вспыхнул 30 сентября между хутором Лозной и станицей Лозновской. Площадь возгорания превысила 345 гектаров. Борьбу с огнём вели более 250 человек и 73 единицы техники. К тушению был привлечён самолёт Ил-76 МЧС России.

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