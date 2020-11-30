Владикавказ, , 14:17 — REGNUM В Северной Осетии пресечен факт незаконного использования огнестрельного оружия. За стрельбу в людном месте задержан житель села Михайловского, сообщили 30 ноября в пресс-службе МВД по региону.

Молодой человек палил из травматического пистолета возле ЗАГСа в городе Владикавказе во время свадебной церемонии. После этого кортеж удалился, а видео со стрельбой появилось в соцсетях. По данному факту была организована проверка. Сотрудники МВД по горячим следам выяснили личность нарушителя и задержали его.

В отношении 30-летнего мужчины составлен протокол об АП «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах». У него изъяли пистолет. Нарушителю грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Помимо этого, он уже поплатился лицензией на право приобретения и ношения оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за стрельбы во время передвижения свадебных кортежей в соседней Ингушетии недавно приняты решения о штрафе семьи жениха и даже об отрешении от общины.

Читайте также: В Ингушетии «свадебный стрелок» выстрелил в салон автомашины