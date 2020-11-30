Волгоград, , 14:10 — REGNUM Мужчину, угрожавшего продавцу пистолетом, обезвредили очевидцы в продуктовом магазине в городе Волжский Волгоградской области. Покупатели удерживали злоумышленника до приезда полиции, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина вошёл в павильон поздним вечером 28 ноября и попросил продавца вызвать ему такси. Женщина отказалась. Тогда посетитель достал из кармана предмет, похожий на пистолет, направил на продавца и высказал угрозы в её адрес. Обезоружили злоумышленника очевидцы — другие покупатели, которые и удерживали его до приезда сотрудников полиции.

У мужчины изъяли пневматический пистолет. Подозреваемый, 63-летний неработающий местный житель, ранее был судим шесть раз, в том числе за убийство, освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения для злоумышленника.