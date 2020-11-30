Москва, , 14:13 — REGNUM Самоубийство на территории московского Кремля совершил сотрудник Федеральной службы охраны. Сообщение об этом опубликовано 30 ноября в телеграм-канале Baza.

Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что Михаил З. свёл счёты с жизнью, находясь на службе. Он работал в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

Коллеги погибшего предполагают, что на такой шаг мужчину толкнуло равнодушное отношение руководства к условиям его работы. В последнее время этот сотрудник был вынужден находиться на работе дольше положенного. Переработки в ФСО требуются чаще из-за нехватки кадров.

Супруге мужчины сообщили о его смерти, не уточняя, что именно произошло. Погибший некоторое время назад разошёлся с ней и в декабре ожидал оформления развода.