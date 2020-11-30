Джакарта, , 13:23 — REGNUM Более 4600 жителей Индонезии эвакуировали после извержения вулкана Левотоло в провинции Восточная Нуса Тенггара, сообщает Detik.

Агентство по управлению стихийными бедствиями округа Лембата в Индонезии отметило, что по состоянию на 30 ноября 2020 года 4628 человек были эвакуированы и размещены в семи временных пунктах пребывания.

Известно, что местным жителям запрещено приближаться к вулкану на расстоянии 4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии повысил статус вулканической активности вулкана Левотоло до третьего уровня.

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