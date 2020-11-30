Иркутск, , 13:18 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи с задержанием бывшего министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой, отметил, что не может давать комментариев, поскольку идёт следствие. Вместе с тем, он отметил:

«У нас нет неприкасаемых. Если человек виноват, он должен отвечать по закону».

Как уже сообщало ИА REGNUM, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева была задержана сегодня, 30 ноября. По месту жительства бывшей чиновницы прошли обыски.

По данным следствия, экс глава минздрава Приангарья вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Средства предназначались на выполнение госконтракта по поставке средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов)

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