Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Жителям Невского района Санкт-Петербурга, имущество которых пострадало из-за нештатного демонтажа трубы котельной, будет выплачена компенсация. Об этом 30 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе строительной компании Setl Group.

Напомним, во время ночного демонтажа трубы старой котельной на стройплощадке по Архивной улице Невского района города пострадало несколько автомобилей и жилой дом, стоящий неподалеку.

Как сообщили в компании, заводская труба должна была быть демонтирована согласно проекту, в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству. Подрядчиком по сносу выступила специализированная организация ООО «СносСтройИнвест». В настоящее время девелопер проводит проверку подрядчика на предмет соответствия работ утвержденному проекту.

Как уточнили в Setl Group, результаты проверки будут предоставлены в администрацию и правоохранительные органы для вынесения дальнейшего решения об ответственности подрядчика.

«Все затраты на ремонт повреждений, нанесенных имуществу граждан расположенного неподалеку дома, будут компенсированы, мы уже связываемся с управляющей компанией для урегулирования этого вопроса», — заверили Setl Group.

Отметим, по факту обрушения трубы на место выезжали специалисты службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Они установили, что разрешение на строительство на территории указанного земельного участка отсутствует.

«Застройщик или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли», — добавили в ведомстве.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга провел предварительный осмотр земельного участка, после которого застройщик вызван в ведомство для объяснения случившегося и проведения проверки.

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