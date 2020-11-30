Самара, , 12:42 — REGNUM Младенец отравился угарным газом в Самаре. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарскую детскую клиническую больницу № 1 им. Н. Н. Ивановой был доставлен мальчик 2020 года рождения. Он отравился угарным газом в квартире дома по ул. Ново-Садовая, 289.

Сообщается, что отравление произошло из-за неисправной работы вытяжной системы.

Спасатели напоминают, что 24 ноября в Тольятти из-за отравления газом погиб семилетний ребенок.

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