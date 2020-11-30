Евпатория, Крым, , 12:30 — REGNUM Индивидуальный предприниматель задержан в рамках уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Евпатории. Бизнесмен подозревается органами следствия в посредничестве во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый весной 2018 года получил во владение в виде взятки объект капитального строительства по улице имени 9 Мая и способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственными органами был задержан бывший заместитель главы администрации Евпатории — его подозревают в получении взятки в виде недвижимого имущества за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и согласовании в аренду без проведения торгов.

Оба фигуранта дела задержаны и отправлены под стражу, уточнили в СК, следствие готовится предъявить фигурантам обвинение.

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