Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявили в розыск злоумышленника, который ударил ножом в грудь покупателя в широко известном магазине «Народный» на проспекте Косыгина. Об этом 30 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 29 ноября в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщил в правоохранительные органы очевидец, в торговом зале универсама «Народный», популярного у граждан с низкими доходами и мигрантов, между неизвестным и 27-летним молодым человеком произошел конфликт, в результате которого последний получил ножевое ранение в грудь.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

«Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — отметили в Главке МВД.

Напомним, что в предыдущие годы универсам «Народный» неоднократно попадал в сводки происшествий после случаев пищевых отравлений и бытовых конфликтов.

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