Южно-Сахалинск, , 12:18 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Корсаково. Его обвиняют в изнасиловании своей малолетней падчерицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Выяснилось, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года, отчим как минимум четыре раза удовлетворял свои сексуальные потребности, совершая иные действия сексуального характера в отношении ребёнка 2007 года рождения.

«Он неоднократно совершал иные действия сексуального характера, с использованием своего физического превосходства и беспомощного состояния ребёнка, которая, в силу возраста, не могла оказать ему сопротивления», — уточнили в ведомстве.

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые признаны виновным в грабеже с применением насилия и склонении к употреблению наркотиков 15-летней девушки.