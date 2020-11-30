Ярославль, 30 ноября 2020, 12:08 — REGNUM У заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, отвечающего за медицину, диагностировали коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Состояние Анатолия Гулина удовлетворительное, он лечится дома. Контактировавшие с ним чиновники находятся на самоизоляции. Гулин обратился к ярославцам с просьбой соблюдать меры предосторожности.
Анатолий Гулин неделю назад посещал Тутаевскую ЦРБ, перепрофилированную для лечения больных COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в Ярославской области не улучшается. Количество пациентов больниц выросло до 2184 человек, число выявленных заражённых в сутки держится около 180.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области три смерти и новый «рекорд» по коронавирусу