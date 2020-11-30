Петропавловск-Камчатский, , 12:05 — REGNUM На Камчатке суд вынес приговор в отношении 22-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина оказывал сопротивление сотрудникам полиции, одного из них ударил, а второго пытался задушить, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Мужчина находился в нетрезвом состоянии в фойе кафе, когда сотрудники уголовного розыска пытались привлечь его к административной ответственности. Он, оказывая сопротивление, ударил кулаком в голову полицейского, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Второго правоохранителя он попытался задушить.

Несмотря на оказываемое сопротивление мужчина всё-таки был задержан.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области Завитинский районный суд приговорил 29-летнего местного жителя к 2,5 годам лишения свободы в колонии особого режима за избиение инспектора ДПС.