Архангельск, , 12:04 — REGNUM В Новодвинске едва не погиб двухлетний мальчик — ребенок выпал из окна второго этажа, пока его мать была в гостях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, ребенка спасли прохожие.

«Женщина, заперев двери квартиры на ключ, оставила своих малолетних детей (двух сыновей 2 и 7 лет) по месту жительства без присмотра на длительное время и направилась к подруге, с которой употребляла спиртные напитки. Двухлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник, где, оперевшись на москитную сетку, не выдержавшую его веса, через оконный проем выпал с высоты второго этажа», — сообщили в ведомстве.

Ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали скорую и полицию. Жизни мальчика ничего не угрожает.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).