Всеволожск, Ленинградская область, , 12:07 — REGNUM Причина взрыва в жилом доме в городе Всеволожск Ленинградской области пока официально не определена. Также пока не установлена сумма причиненного ущерба в результате взрыва и пожара. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба администрации Всеволожского района.

Вместе с тем администрация района готова выделить пострадавшим жителям по 20 тысяч рублей, а также предоставить для их размещения пансионат в поселке Мельничный ручей.

«Сегодня будет определена примерная сумма ущерба. Также, после работы экспертной комиссии будет определен порядок ввода режима ЧС», — пояснили в администрации.

Отметим, в настоящий момент от жильцов полностью освобождён 12-й и 11-й этажи и половина 10-го этажа. Для жителей подготовлены места в гостиницах, но пока обратилось за ними всего два человека, которые получили легкие травмы. Общее количество эвакуированных — 34 человека.

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Напомним, при взрыве вечером 30 ноября серьезные повреждения получили несколько квартир, примыкающих к месту взрыва, легко пострадал ребенок. Возникший после взрыва пожар быстро потушили. Большинство жильцов дома вернулись в свои квартиры, так как специалисты установили, что обрушение зданию не грозит.

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