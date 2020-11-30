с. Сурхахи, Ингушетия, , 11:51 — REGNUM В Ингушетии был совершен очередной обстрел автомобиля. В результате стрельбы тяжело ранена женщина, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент случился 27 ноября днем на автодороге. Недалеко от селения Сурхахи водитель автомобиля «Лада-Гранта» остановил автомашину «Тойота-Камри», которая двигалась в попутном направлении в село Яндаре. За рулем отечественной машины находился 44-летний местный житель. Достав карабин, он открыл стрельбу по «Тойоте», которой управлял 51-летний односельчанин. Во время обстрела получила ранение пассажирка иномарки.

«Остановив иномарку, водитель «Гранты» из карабина ВПО-209 ТГ2 калибра 366ТКМ обстрелял «Тойоту», в которой находилась 41-летняя пассажирка. В результате данного происшествия получившая несколько ранений женщина госпитализирована в реанимационное отделение в ИРКБ», — говорится в сообщении МВД.

Подозреваемого в совершении данного преступления удалось задержать. Правоохранители возбудили уголовное дело, задержанный помещен в изолятор временного содержания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, 27 ноября, в Ингушетии произошел подобный случай в селе Экажево Назрановского района. Неизвестные обстреляли автомобиль «Лада-Гранта», в котором ехали мужчина и женщина. В результате полученных ранений скончался мужчина, женщину доставили в больницу.