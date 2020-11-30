Волгодонск, Ростовская область, , 11:47 — REGNUM Работа первого энергоблока Ростовской АЭС, отключённого от сети автоматикой 24 ноября, возобновлена. На объекте была проведена ревизия шинопровода генератора. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе филиала АО «Концерн Росэнергоатом».

«После проведения ремонтных и пусковых работ в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по безопасности энергоблок включён в сеть», — уточнил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме. Радиационная обстановка на объекте соответствует нормам безопасности.

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