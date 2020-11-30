Закаменск, Бурятия, , 11:34 — REGNUM В Бурятии прокуратура начала проверку после аварии в системе теплоснабжения города Закаменска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорном ведомства, в результате без тепла в условиях практически зимних морозов остались жители 69 многоквартирных жилых домов.

По данным МЧС, вечером 28 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийной остановке центральной котельной. Причиной отключения стало резкое увеличение расхода теплоносителя.

«Под отключение теплоснабжения и горячей воды попали 69 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 6593 чел., из них 2300 детей», — отметили в ведомстве.

Ситуацию взяли на контроль в Главном управлении МЧС по республике. Всего в ликвидации аварии приняли участие 75 человек, а также 12 единиц техники. В результате к полудню 29 ноября аварийно-восстановительные работы были завершены и началось повышение температуры теплоносителя.

В прокуратуре намерены в связи с этим проверить работу ресурсоснабжающей организацией и органов местного самоуправления района.

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