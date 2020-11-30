Чонып, , 11:41 — REGNUM На одной из ферм южнокорейского города Чонып провинции Чолла-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, вирус был обнаружен на ферме, где выращивают порядка 19 тыс. уток.

Известно, что это первый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа среди домашней птицы в стране. Ранее на территории страны фиксировалось несколько случаев заражения среди диких птиц.

Отмечается, что в радиусе 3 км от очага инфекции расположено шесть птицеферм, где выращивают около 392 тыс. голов, а в радиусе 10 км — 60 ферм, где выращивают около 2,61 млн голов.

В министерстве опасаются, что в случае, если вспышку вируса не удастся взять под контроль, она распространится на фермы, расположенные в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо.