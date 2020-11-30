Варшава, , 11:23 — REGNUM В польском Шленске (Силезское воеводство) в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошла утечка угарного газа. Не обошлось без жертв. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Утечка произошла в районе Жоры. В результате утечки газа в квартире спасателями был обнаружен мертвый мужчина. Он лежал в ванной. В квартире были еще две женщины, но они выжили», — заявила представитель Силезской пожарной команды младший бригадир Анета Голембёвская.

Это третья погибшая от угарного газа жертва в Силезской провинции с начала октября. За это время пожарные зафиксировали 196 происшествий, в том числе 159 пожаров, вызванных ненадлежащим использованием нагревательных приборов и установок. Пострадало 48 человек, в том числе 15 детей.