Ташкент, , 11:17 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в махалле (селе) Кирарик Янгиюльского района Ташкентской области, сообщили 30 ноября в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 30 ноября в 7:42 (5:42 мск). Отмечается, что взрыв мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации природного газа. В результате взрыва произошло частичное обрушение здания.

По данным МЧС, один человек погиб на месте происшествия, трое госпитализированы. Позднее еще один житель дома скончался от полученных травм. В МЧС призвали соблюдать технику безопасности при эксплуатации газовых приборов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане в результате взрыва бытового газа пострадали девять человек