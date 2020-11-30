Абуджа, , 11:05 — REGNUM Жители деревни на северо-востоке нигерийского штата Борно в воскресенье, 29 ноября, похоронили 43 фермеров, погибших в результате нападения исламистских боевиков, в то время как силы безопасности продолжают искать десятки пропавших без вести. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Около 30 человек были обезглавлены в результате нападения, которое произошло в субботу, 28 ноября, в деревне Забармари. Однако по словам местных жителей, в ходе атаки могли погибнуть 70 человек.

Хотя никакая группировка не взяла на себя ответственность за атаку, подобные массовые убийства ранее совершались боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Западноафриканской провинцией Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые активно действуют в регионе, где боевики уже убили по меньшей мере 30 000 человек.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари осудил эти убийства и заявил, что «вся страна пострадала».

В Забармари десятки скорбящих окружили тела, которые были завернуты в белые погребальные саваны и уложены на деревянные поддоны, пока священнослужители возносили молитвы за усопших.

Один местный житель и члены организации «Amnesty International» заявили, что среди пропавших без вести были 10 женщин.

Губернатор штата Борно Бабагана Зулум, выступая на похоронах, призвал федеральное правительство набрать больше солдат, гражданских членов совместной оперативной группы и бойцов гражданской обороны для защиты фермеров.

«С одной стороны, если они остаются дома, они могут погибнуть от голода, с другой стороны, если они выходят на свои сельскохозяйственные угодья, они рискуют быть убитыми боевиками», — сказал он.

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