Москва, , 10:42 — REGNUM На северо-западе Москвы после удара палкой по голове скончался ребёнок. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

«По нашим данным, два брата гуляли во дворе во Врачебном проезде. В какой-то момент во время игры семилетний мальчик ударил по голове 11-летнего, после чего тот потерял сознание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия вызвали скорую помощь. На опубликованных кадрах видно, как на место происшествия прибыло две кареты скорой помощи и один реанимобиль, а медики несут ребёнка в одну из карет.

Как утверждают авторы телеграм-канала, ребёнка госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.