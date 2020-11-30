Новосибирск, , 10:27 — REGNUM В Новосибирской области в отношении 51-летнего охотника возбуждено дело за «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

В ходе следствия установлено, ночью 27 ноября 2020 года трое мужчин охотились на раненых диких животных в угодьях Венгеровского района. Чтобы выгнать диких животных из леса подозреваемый решил пострелять. При этом он не убедился в безопасности и выстрелил в лесной массив, где находился 55-летний мужчина.

«В результате выстрела мужчина получил огнестрельное ранение в области груди и через непродолжительное время скончался», — уточнили в ведомстве.

По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование продолжается.