Джакарта, , 10:23 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что тело женщины, найденной в чемодане в Мекке (Саудовская Аравия), принадлежит гражданке Индонезии, сообщает Sindonews.

«Генеральное консульство Индонезии в Джидде немедленно связалось с региональной полицией. Была получена информация, что найденное тело принадлежит 23-летней гражданке Индонезии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

МИД Индонезии подтвердил, что консульство получило информацию о том, что полиция арестовала двух индонезийских граждан, подозреваемых в причастности к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии вызвало посла Малайзии, чтобы обсудить случаи пыток и насилия над индонезийскими рабочими-мигрантами.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии вызвал посла Малайзии из-за пыток рабочих-мигрантов