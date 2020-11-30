Ярославль, 30 ноября 2020, 09:57 — REGNUM В Ярославле скончался бывший глава Уличского муниципального района Сергей Маклаков. Об этом сообщил в социальных сетях бывший коллега главы Кирилл Воронин.
Маклаков проходил лечение от коронавируса в больнице в Ярославле. Ему было 54 года. Сергей Маклаков был избран главой Угличского муниципального района в 2012 году. В 2016 году добровольно сложил полномочия, после чего работал в сфере строительства, а в последнее время возглавлял санаторий «Углич».
По официальным данным в Ярославской области от COVID-19 скончались 84 человека. Власти просят жителей региона соблюдать меры безопасности.