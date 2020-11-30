Рустави, , 09:57 — REGNUM Гражданина России в Грузии задержали и обвинили в перевозке крупной партии наркотиков. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Сообщается, что задержание произошло в крае Квемо Картли на территории Гардабанского муниципалитета.

«Силовики остановили обвиняемых во время движения по трассе Тбилиси — Бакурцихе — Лагодехи на территории муниципалитета Гардабани. В результате досмотра вещей задержанного милиция изъяла 1 килограмм наркотиков, содержащих «героин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере. Задержанному гражданину России грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.