Уфа, , 09:49 — REGNUM Мужчину подозревают в нападении на полицейского в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили информацию, что в Учалинском районе на автовокзале мужчина ведет себя очень агрессивно. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что мужчина приехал из соседнего региона и на автовокзале пытался повредить окно кассы, нецензурно выражался и вел себя агрессивно по отношению к окружающим.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов попросили его пройти к служебному автотранспортному средству для выяснения обстоятельств инцидента.

По словам полицейских, когда мужчина вместе с ними направился к автомашине, он ударил по голове полицейскому. Мужчину задержали и доставили в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам применения насилия в отношении представителя власти.

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